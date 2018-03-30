Футболіст Динамо розповів, як ледь не переїхав грати у Росію і чому трансфер зірвався

Руслан Ротань/ФК Динамо

Хавбек Динамо Руслан Ротань під час виступів за Дніпро у 2014 році міг опинитися у російському Рубіні, але відмовився від вигідної пропозиції.

Про те, що він думав у ті часи, а також, що стримало його від переїзду у Росію, Ротань розповів у програмі Вацко Лайт.

"Пропозицію у Рубіні зробили мені десь за півроку до початку війни. У мене вже тоді завершувався контракт із Дніпром. Але я одразу сказав, що у пріорітеті у мене - Дніпро, але якщо щось не вийде там, то я готовий повернутися до розмови. Але така ситуація склалося, що наприкінці сезону про новий контракт зі мною так ніхто і не поговорив. Я розумів, що я вже безробітний.

При цьому Ротань розповів, що уже коли він переїхав у розташування Рубіна та почав тренуватися із командою, він та його сім'я отримували погрози телефоном.

"Вболівальники вважали, що я не мав права їхати у Росію. Я все прекрасно розумів. І я не хотів цього робити. Але при цьому мій клуб нічого не пропонував мені. Були варіанти - наприклад MLS, але я його всерйоз не сприймав. Так, я усвідомлював, що буду в Україні персоною нон-грата, але у Рубіні міг заробити гроші, які б ніколи за всю кар'єру не заробив би" - зізнався футболіст.

Ротань розповів, що від переходу у Рубін його стримало ще й бажання грати у Дніпрі.

"Я дуже сподівався, що буде якийсь переворот і воно так і вийшло", - додав Ротань.

Нагадаємо, раніше Ротань відверто розповів, що думає про президента Дніпра Ігоря Коломойського.