У черговому дербі у чемпіонаті Туреччини перемогла команда екс-гравця Динамо
|Сергій Рибалка
Сівасспорт, в якому виступає екс-хавбек Динамо Сергій Рибалка, переміг 1:0 Карабюкспор у матчі 27-го туру турецької Суперліги.
Рибалка провів на полі лише перший тайм - він зробив дві загострюючі передачі та подав три кутових.
У той же час в старті Карабюкспором вийшли відразу двоє українців - воротар Олександр Рибка і захисник Антон Кравченко. Перший з п'ятьма сейвами став одним з кращих на полі, Кравченко ж кілька разів грубо помилявся.
Також на 57-й хвилині на поле за Карабюкспор вийшов Андрій Близниченко, але він відзначився лише ударом повз ворота і жовтою карткою.
Після чергової поразки Карабюкспор з 12 очками залишився на останньому місці в таблиці. Сівасспор з 41 очком піднявся на 7-е місце, пише СпортАрена.
Раніше повідомлялося, що Артем Кравець забив два голи у ворота Олександра Рибки, а його Кайсеріспор обіграв Карабюкспор 3:2.
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