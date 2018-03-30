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30.03.2018  22:59

У черговому дербі у чемпіонаті Туреччини перемогла команда екс-гравця Динамо

 Сергій Рибалка

Сівасспорт, в якому виступає екс-хавбек Динамо Сергій Рибалка, переміг 1:0 Карабюкспор у матчі 27-го туру турецької Суперліги.

Рибалка провів на полі лише перший тайм - він зробив дві загострюючі передачі та подав три кутових. 

У той же час в старті Карабюкспором вийшли відразу двоє українців - воротар Олександр Рибка і захисник Антон Кравченко. Перший з п'ятьма сейвами став одним з кращих на полі, Кравченко ж кілька разів грубо помилявся.

Також на 57-й хвилині на поле за Карабюкспор вийшов Андрій Близниченко, але він відзначився лише ударом повз ворота і жовтою карткою.

Після чергової поразки Карабюкспор з 12 очками залишився на останньому місці в таблиці. Сівасспор з 41 очком піднявся на 7-е місце, пише СпортАрена.

Раніше повідомлялося, що Артем Кравець забив два голи у ворота Олександра Рибки, а його Кайсеріспор обіграв Карабюкспор 3:2.





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