У ФФУ проігнорували попередження від УЄФА: Суркіс знову висловився про скандал у юнацькій збірній. ВІДЕО

Збірна України перемогла Сербію 2:1, проте пізніше отримала технічну поразку 0:3

У Федерації футболу України проігнорували лист-попередження від УЄФА, завдяки якому можна було уникнути скандальної ситуації у збірній України (U-17).

Про це заявив президент Динамо Ігор Суркіс в інтерв'ю ТСН.

Суркіс додав, що саме функціонери ФФУ винуваті у тому, що врешті решт збірній Україні було зараховано технічну поразку, через що вона втратила путівку на Євро-2018.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ФФУ вже зробили певні кадрові висновки та звільнили винних у ситуації.

При цьому напередодні Суркіс припустив, що у ФФУ святкували перемогу у судовій справі проти Динамо у Лозанні, тому і не звернули увагу на важливу ситуацію щодо юнацької збірної.