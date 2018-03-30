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459 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.03.2018 23:23
У ФФУ проігнорували попередження від УЄФА: Суркіс знову висловився про скандал у юнацькій збірній. ВІДЕО
|Збірна України перемогла Сербію 2:1, проте пізніше отримала технічну поразку 0:3
У Федерації футболу України проігнорували лист-попередження від УЄФА, завдяки якому можна було уникнути скандальної ситуації у збірній України (U-17).
Про це заявив президент Динамо Ігор Суркіс в інтерв'ю ТСН.
Суркіс додав, що саме функціонери ФФУ винуваті у тому, що врешті решт збірній Україні було зараховано технічну поразку, через що вона втратила путівку на Євро-2018.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ФФУ вже зробили певні кадрові висновки та звільнили винних у ситуації.
При цьому напередодні Суркіс припустив, що у ФФУ святкували перемогу у судовій справі проти Динамо у Лозанні, тому і не звернули увагу на важливу ситуацію щодо юнацької збірної.
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