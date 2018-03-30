Ротань: Раніше я казав, що футбол - поза політикою, але зараз змінив свою думку

Руслан Ротань (у жовтій форму)/ФФУ

Політика та футбол нерозривно пов'язані між собою.

Так вважає футболіст Динамо та збірної України Руслан Ротань.

"Якщо раніше я казав, що футбол - це не політика, то зараз змінив свою думку. Футбол - це якраз справжнісінька політика. І вона маніпулює футболом", - заявив Ротань в ефірі програми Вацко Лайт.

Також, за словами футболіста, якби збірна України потрапила на ЧС-2018 у Росії, то у такій ситуація і проявився би вплив політики на футбол.

Раніше Ротань розповів, чому не поїхав грати у Росію у 2014 році.

Також нагадаємо, що Ротань відверто розповів, що думає про президента Дніпра Ігоря Коломойського.