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250 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.03.2018 23:45
Ротань: Раніше я казав, що футбол - поза політикою, але зараз змінив свою думку
|Руслан Ротань (у жовтій форму)/ФФУ
Політика та футбол нерозривно пов'язані між собою.
Так вважає футболіст Динамо та збірної України Руслан Ротань.
"Якщо раніше я казав, що футбол - це не політика, то зараз змінив свою думку. Футбол - це якраз справжнісінька політика. І вона маніпулює футболом", - заявив Ротань в ефірі програми Вацко Лайт.
Також, за словами футболіста, якби збірна України потрапила на ЧС-2018 у Росії, то у такій ситуація і проявився би вплив політики на футбол.
Раніше Ротань розповів, чому не поїхав грати у Росію у 2014 році.
Також нагадаємо, що Ротань відверто розповів, що думає про президента Дніпра Ігоря Коломойського.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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