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30.03.2018  23:45

Ротань: Раніше я казав, що футбол - поза політикою, але зараз змінив свою думку

 Руслан Ротань (у жовтій форму)/ФФУ

Політика та футбол нерозривно пов'язані між собою.

Так вважає футболіст Динамо та збірної України Руслан Ротань. 

"Якщо раніше я казав, що футбол - це не політика, то зараз змінив свою думку. Футбол - це якраз справжнісінька політика. І вона маніпулює футболом", - заявив Ротань в ефірі програми Вацко Лайт.

Також, за словами футболіста, якби збірна України потрапила на ЧС-2018 у Росії, то у такій ситуація і проявився би вплив політики на футбол. 

Раніше Ротань розповів, чому не поїхав грати у Росію у 2014 році.

Також нагадаємо, що Ротань відверто розповів, що думає про президента Дніпра Ігоря Коломойського.





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