Екс-гравець Дніпра та Металіста забив красивий гол у першості Хорватії. ВІДЕО

Український хавбек Дмитро Льопа відзначився за свій клуб Осієк у першості Хорватії.

У матчі проти Славен Белупо 29-річний футболіст, який колись виступав за Дніпро, Кривбас, Карпати, Металіст, відкрив рахунок у матчі на 45-й хвилині, вдало зігравши на підбиранні.

При цьому його команда здобула перемогу 3:0.

Влучний постріл Льопи став для нього третім у Осієку. Також він віддав два гольових паси. Усього Льопа провів 21 матч за хорватську команду.

Раніше повідомлялося, що Льопа забив гол Хайдуку.