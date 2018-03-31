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185 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.03.2018 23:57
Екс-гравець Дніпра та Металіста забив красивий гол у першості Хорватії. ВІДЕО
Український хавбек Дмитро Льопа відзначився за свій клуб Осієк у першості Хорватії.
У матчі проти Славен Белупо 29-річний футболіст, який колись виступав за Дніпро, Кривбас, Карпати, Металіст, відкрив рахунок у матчі на 45-й хвилині, вдало зігравши на підбиранні.
При цьому його команда здобула перемогу 3:0.
Влучний постріл Льопи став для нього третім у Осієку. Також він віддав два гольових паси. Усього Льопа провів 21 матч за хорватську команду.
Раніше повідомлялося, що Льопа забив гол Хайдуку.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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