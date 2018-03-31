Старожил збірної України знає, що треба робити із українцями, які працюють у Росії
|Руслан Ротань/ФФУ
Українців, які їдуть працювати у Росію, у тому числі й футболісти, треба оподаткувати, а гроші направити на фінансування армії.
Таку пропозицію зробив футболіст Динамо та збірної України Руслан Ротань.
"Чому футболістам не можна їхати, а співакам можна? Так, останнім часом піднімають кіпіш з цього приводу Але, чому прості люди, у тому числі й уболівальники, їздять працювати у Росію, а потім розповідають, що туди не можна їхати футболістам? Футбол має бути поза політикою, але позаяк цю тему політизували, у Росію, звісно, їхати не треба", - розповів Ротань у програмі Вацко Лайт.
"Але взагалі має бути так: запровадьте тут якийсь податок на тих, хто там працює, а гроші, які надійдуть, направте на розвиток армії", - додав футболіст.
Також Ротань додав, що все ще допомагає фінансово українським воїнам, які беруть участь в АТО.
Нагадаємо, раніше Ротань розповів, чому у 2014 році не поїхав грати в Росію.
Як відомо, недавно Ротань провів свій 100-й матч за збірну України.
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій