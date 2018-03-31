Старожил збірної України знає, що треба робити із українцями, які працюють у Росії

Руслан Ротань/ФФУ

Українців, які їдуть працювати у Росію, у тому числі й футболісти, треба оподаткувати, а гроші направити на фінансування армії.

Таку пропозицію зробив футболіст Динамо та збірної України Руслан Ротань.

"Чому футболістам не можна їхати, а співакам можна? Так, останнім часом піднімають кіпіш з цього приводу Але, чому прості люди, у тому числі й уболівальники, їздять працювати у Росію, а потім розповідають, що туди не можна їхати футболістам? Футбол має бути поза політикою, але позаяк цю тему політизували, у Росію, звісно, їхати не треба", - розповів Ротань у програмі Вацко Лайт.

"Але взагалі має бути так: запровадьте тут якийсь податок на тих, хто там працює, а гроші, які надійдуть, направте на розвиток армії", - додав футболіст.

Також Ротань додав, що все ще допомагає фінансово українським воїнам, які беруть участь в АТО.

Нагадаємо, раніше Ротань розповів, чому у 2014 році не поїхав грати в Росію.

Як відомо, недавно Ротань провів свій 100-й матч за збірну України.