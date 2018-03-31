Легендарний захисник став консультантом у команді Ярмоленка

Матіас Заммер

Маттіас Заммер повернувся в Боруссію Дортмунд в якості консультанта.

Про це розповів генеральний директор дортмундської Боруссії Ханс-Йоахім Ватцке офіційному сайту джмелів.

"Нам потрібні такі люди, як Маттіас Заммер, з його аналітичними здібностями, його пристрастю і ясним поглядом зі сторони", – заявив Ватцке.

Заммер в якості гравця провів за Борусію 152 матчі, тричі ставав чемпіоном Німеччини, вигравав Лігу чемпіонів і Міжконтинентальний кубок, а в 1996-му році ставав володарем Золотого м'яча.

Крім того, він тренував дортмундську команду з 2000-го по 2004-й рік, вигравши за цей період чемпіонат Німеччини (2002).

Останнім місцем роботи Заммера була мюнхенська Баварія, де Маттіас обіймав посаду спортивного директора з 2012-го по 2016-й рік, пише Футбол 24.

Нагадаємо, що новим тренером Боруссії може стати швейцарець Фавр.