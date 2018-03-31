Легендарний захисник став консультантом у команді Ярмоленка
|Матіас Заммер
Маттіас Заммер повернувся в Боруссію Дортмунд в якості консультанта.
Про це розповів генеральний директор дортмундської Боруссії Ханс-Йоахім Ватцке офіційному сайту джмелів.
"Нам потрібні такі люди, як Маттіас Заммер, з його аналітичними здібностями, його пристрастю і ясним поглядом зі сторони", – заявив Ватцке.
Заммер в якості гравця провів за Борусію 152 матчі, тричі ставав чемпіоном Німеччини, вигравав Лігу чемпіонів і Міжконтинентальний кубок, а в 1996-му році ставав володарем Золотого м'яча.
Крім того, він тренував дортмундську команду з 2000-го по 2004-й рік, вигравши за цей період чемпіонат Німеччини (2002).
Останнім місцем роботи Заммера була мюнхенська Баварія, де Маттіас обіймав посаду спортивного директора з 2012-го по 2016-й рік, пише Футбол 24.
Нагадаємо, що новим тренером Боруссії може стати швейцарець Фавр.
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