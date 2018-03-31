Маріуполь - Динамо: поліція працюватиме в посиленому режимі. ФОТО

Поліція Маріуполя перейде на посилений режим служби при підготовці та під час матчу 25 туру УПЛ Маріуполь – Динамо.

У Маріуполі відбулася координаційна нарада, на якій були присутні керівники поліції Донецької області, Національної гвардії, СБУ, ДСНС, Футбольної федерації Маріуполя, ФК Маріуполь та представники фанатського руху.

З 30 березня поліція Маріуполя переведена на посилений режим служби.

Посилено контроль на блокпостах, залізничних та автовобусних станціях в регіоні, в районі Маріуполя збільшено кількість піших та автомобільних патрулів.

Напередодні гри стадіон та прилеглу територію буде обстежено вибухотехніками правоохоронних структур, ДСНС і взято під цілодобову охорону.

Поліція Маріуполь

На вході поліцейські здійснюватимуть перевірку за допомогою сучасних металодетекторів, аби запобігти пронесенню на трибуни заборонених предметів, пише офіційний сайт маріупольскої поліції.

Нагадаємо, що в Укрзалізниці змінили графік руху поїзду з Маріуполя до Києва, щоб фанати Динамо змогли спокійно покинути місто.