Аль-Ахлі Реброва вилетів із Саудівського Кубка Короля. ВІДЕО

Сергій Ребров

Аль-Ахлі Реброва вилетів із Саудівського Кубка Короля

Єдиний гол у матчі був забитий на 76-й хвилині.

Арбітр спочатку не зарахував взяття воріт, проте після перегляду відеоповтору змінив своє рішення та вказав на центр поля.

Таким чином команда українського тренера припинила боротьбу за Кубок Короля.

Раніше повідомлялося, що Аль-Ахлі Реброва здобув перемогу в чемпіонаті Саудівської Аравії.