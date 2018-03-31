Дитятьєв: Чемпіонат Польщі сильніший, ніж український
|Олексій Дитятьєв
Чемпіонат Польщі сильніший за українську Прем'єр-лігу.
Про це заявив колишній захисник Ворскли та низки інших український клубів, а нині гравець Краковії Олексій Дитятьєв.
"Я вважаю, що чемпіонат Польщі сильніший, ніж український. Там немає такої команди, яка обігрувала б всіх інших, як Шахтар в цьому сезоні УПЛ", - зазначив футболіст.
"У Польщі всі команди рівні, там останнє місце може обіграти перше. У польському чемпіонаті футбол дуже відкритий, тому команди, забивши один м'яч, не закриваються на своїй половині поля", - запевнив український захисник.
"Буває таке, що, виграючи після першого тайму 2:0, команда може в підсумку програти 3:2", – цитує Дитятьєва Футбол 24.
Раніше повідомлялося, що українець забив дебютний гол у складі польського клубу.
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