Жахлива травма в 4-му англійському дивізіоні, через яку перервали гру на 12 хвилин. ФОТО

Лідер Лутона Люк Беррі зазнав серйозної травми ноги в матчі 4-го дивізіону чемпіонату Англії проти Колчестера.

Найрезультативніший півзахисник одного з лідерів Ліги 2 отримав важку травму на 2-й хвилині гри проти середняка Колчестера, приземлившись із суперником на землю після верхової боротьби.

Гравців обох команд, приголомшених наслідками зіткнення, прибрали з поля на 12 хвилини, поки Беррі надавали допомогу.

У Люка діагностували вивих гомілковостопного суглоба та потенційний розрив зв'язок щиколотки, пише Футбол 24.

Його Лутон у підсумку не оговтався і програв 1:2.

У поточному сезоні Беррі забив 7 голів і віддав 5 гольових пасів.

Раніше повідомлялося, про жахливу травму зірки Арсенала.