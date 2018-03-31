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722 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]31.03.2018 10:59
Жахлива травма в 4-му англійському дивізіоні, через яку перервали гру на 12 хвилин. ФОТО
Лідер Лутона Люк Беррі зазнав серйозної травми ноги в матчі 4-го дивізіону чемпіонату Англії проти Колчестера.
Найрезультативніший півзахисник одного з лідерів Ліги 2 отримав важку травму на 2-й хвилині гри проти середняка Колчестера, приземлившись із суперником на землю після верхової боротьби.
Гравців обох команд, приголомшених наслідками зіткнення, прибрали з поля на 12 хвилини, поки Беррі надавали допомогу.
У Люка діагностували вивих гомілковостопного суглоба та потенційний розрив зв'язок щиколотки, пише Футбол 24.
Його Лутон у підсумку не оговтався і програв 1:2.
У поточному сезоні Беррі забив 7 голів і віддав 5 гольових пасів.
Раніше повідомлялося, про жахливу травму зірки Арсенала.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій