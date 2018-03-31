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166 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]31.03.2018 11:39
Аякс назвав Барселоні вартість Де Лігта
|Матейс де Лігт
Центральний захисник Аякса Матейс де Лігт є трансферною метою каталонців.
Про це повідомляє Sport.es.
Амстердамці оцінили свого 18-річного захисника в 60 мільйонів євро.
Де Лігт готовий переїхати в Каталонію, якщо йому гарантують ігрову практику, пише football.ua
У поточному сезоні де Лігт зіграв за Аякс 27 матчів в Ередівізія, забивши три м'ячі і віддавши одну гольову передачу.
Раніше повідомлялося, що трансфер Грізманна обійдеться Барселоні більше, ніж в 100 мільйонів.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій