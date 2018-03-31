Аякс назвав Барселоні вартість Де Лігта

Матейс де Лігт

Центральний захисник Аякса Матейс де Лігт є трансферною метою каталонців.

Про це повідомляє Sport.es.

Амстердамці оцінили свого 18-річного захисника в 60 мільйонів євро.

Де Лігт готовий переїхати в Каталонію, якщо йому гарантують ігрову практику, пише football.ua

У поточному сезоні де Лігт зіграв за Аякс 27 матчів в Ередівізія, забивши три м'ячі і віддавши одну гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що трансфер Грізманна обійдеться Барселоні більше, ніж в 100 мільйонів.