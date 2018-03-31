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15 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]31.03.2018 11:53
Захисник Олімпіка може пропустити матч зі Сталлю
|Андрій Міщенко / ФК Олімпік
Захисник донецького Олімпіка Андрій Міщенко отримав мікропошкодження та може пропустити гру 25-го туру УПЛ проти Сталі.
У період підготовки до гри гравець тренувався за індивідуальною програмою, пише офіційний сайт Олімпіка.
Нагадаємо, що матч 25-го тра Прем'єр-ліги між Сталлю і Олімпіком відбудеться в неділю, на Облолонь-Арені, о 19:30.
Раніше повідомлялося, що Олімпік можуть оштрафувати на 500 тисяч гривень за договорняки.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій