Захисник Олімпіка може пропустити матч зі Сталлю

Андрій Міщенко / ФК Олімпік

Захисник донецького Олімпіка Андрій Міщенко отримав мікропошкодження та може пропустити гру 25-го туру УПЛ проти Сталі.

У період підготовки до гри гравець тренувався за індивідуальною програмою, пише офіційний сайт Олімпіка.

Нагадаємо, що матч 25-го тра Прем'єр-ліги між Сталлю і Олімпіком відбудеться в неділю, на Облолонь-Арені, о 19:30.

Раніше повідомлялося, що Олімпік можуть оштрафувати на 500 тисяч гривень за договорняки.