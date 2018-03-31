Мазяр заробив дискваліфікацію в Казахстані

Володимир Мазяр

Український тренер Акжайика Володимир Мазяр отримав дискваліфікацію на одну гру.

Фахівця покарано за неодноразовий вихід з технічної зони і перешкоджання роботі суддівської бригади, пише офіційний сайт казахстанського клуба.

Футбольний клубу Акжайик має сплатити штраф до 17 квітня 2018 року в розмірі 240 500 тенге (трохи більше 6000 євро - ред.).

Раніше повідомлялося, що найбільш українська команда Казахстану зазнала розгрому на старті першості.