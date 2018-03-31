СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
147 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]31.03.2018 12:19
Мазяр заробив дискваліфікацію в Казахстані
|Володимир Мазяр
Український тренер Акжайика Володимир Мазяр отримав дискваліфікацію на одну гру.
Фахівця покарано за неодноразовий вихід з технічної зони і перешкоджання роботі суддівської бригади, пише офіційний сайт казахстанського клуба.
Футбольний клубу Акжайик має сплатити штраф до 17 квітня 2018 року в розмірі 240 500 тенге (трохи більше 6000 євро - ред.).
Раніше повідомлялося, що найбільш українська команда Казахстану зазнала розгрому на старті першості.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій