СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
100 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]31.03.2018 12:38
Ярмоленко відновився після травми та приступив до роботи з м'ячем. ВІДЕО
|Андрій Ярмоленко
Вінгер збірної України та дортмундської Боруссії Андрій Ярмоленко поступово набирає форму.
Поступово набираючи форму, хавбек виконує цікаві вправи з м'ячем.
Нагадаємо, що українець пропустить гру 28-го туру Бундесліги проти Баварії.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій