Міланський гранд виграв боротьбу за Луніна?
|Андрій Лунін
Міланський Інтер зробив воротареві Зорі і збірної України Андрію Луніну найвигіднішу пропозицію і сподівається здійснити трансфер влітку.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією видання Інтер отримав принципову згоду на перехід від батька Луніна і самого воротаря.
Міланський клуб запропонував оформити трансфер цього літа, а потім на два сезони відправити Луніна в оренду в інший клуб Серії А, поки за Інтер ще буде грати 33-річний Самір Ханданович.
Після цього Лунін повинен повернутися і зайняти місце у воротах нерадзуррі. Ні Ювентус, ні Ліверпуль, які також зацікавлені в українському кіпері, не можуть надати йому такі перспективи.
В Юве Войцех Щенсни повинен з наступного року замінити Буффона, а в Ліверпулі є Сімон Міньйоле і Лоріс Каріус.
Відзначається, що Інтер хоче прискорити процес оформлення угоди, тому що чотири клуби - Вольфсбург, Реал Сосьєдад, РБ Лейпциг і Вотфорд вже зробили пропозиції Зорі.
Сам же Інтер планує витратити на трансфер Луніна не більше 10 мільйонів євро, пише ua-football.
Раніше повідомлялося, що Луніним цікавляться Інтер та Ліверпуль.
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