Міланський гранд виграв боротьбу за Луніна?

Андрій Лунін

Міланський Інтер зробив воротареві Зорі і збірної України Андрію Луніну найвигіднішу пропозицію і сподівається здійснити трансфер влітку.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією видання Інтер отримав принципову згоду на перехід від батька Луніна і самого воротаря.

Міланський клуб запропонував оформити трансфер цього літа, а потім на два сезони відправити Луніна в оренду в інший клуб Серії А, поки за Інтер ще буде грати 33-річний Самір Ханданович.

Після цього Лунін повинен повернутися і зайняти місце у воротах нерадзуррі. Ні Ювентус, ні Ліверпуль, які також зацікавлені в українському кіпері, не можуть надати йому такі перспективи.

В Юве Войцех Щенсни повинен з наступного року замінити Буффона, а в Ліверпулі є Сімон Міньйоле і Лоріс Каріус.

Відзначається, що Інтер хоче прискорити процес оформлення угоди, тому що чотири клуби - Вольфсбург, Реал Сосьєдад, РБ Лейпциг і Вотфорд вже зробили пропозиції Зорі.

Сам же Інтер планує витратити на трансфер Луніна не більше 10 мільйонів євро, пише ua-football.

Раніше повідомлялося, що Луніним цікавляться Інтер та Ліверпуль.