Відомий український телеведучий дотепно потролив Тимощука, привітавши того з уродинами. ВІДЕО

Анатолій Тимощук

Відомий шоумен і телеведучий Андрій Бєдняков оригінально привітав Анатолія Тимощука з Днем народження.

Відповідне відео телеведучий виклав у своєму Instagram.

Почуття гумору у Бєднякова на рівні.

"Старенький вже не той", – промовив Бєдняков після привітання.

Раніше Тимощук розповів, як запускав свою футболку у космос.