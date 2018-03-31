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1169 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]31.03.2018 13:10
Відомий український телеведучий дотепно потролив Тимощука, привітавши того з уродинами. ВІДЕО
|Анатолій Тимощук
Відомий шоумен і телеведучий Андрій Бєдняков оригінально привітав Анатолія Тимощука з Днем народження.
Відповідне відео телеведучий виклав у своєму Instagram.
Почуття гумору у Бєднякова на рівні.
"Старенький вже не той", – промовив Бєдняков після привітання.
Раніше Тимощук розповів, як запускав свою футболку у космос.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій