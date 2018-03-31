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31.03.2018  13:39

Легендарний Сталлоне в Києві може зіграти проти Шевченка - Денисов

Андрій Шевченко та Віталій Кличко

У рамках розважальної програми перед фіналом Ліги чемпіонів у Києві заплановано проведення поєдинку команди Андрія Шевченка проти команди Віталія Кличка.

Про це заявив директор телеканалів Футбол 1/Футбол 2 Олександр Денисов.

"З четверга, 24 травня на Хрещатику почне працювати фан-фестиваль Ліги Чемпіонів. За типом того що був під час Євро-2012", - сказав Денисов.

"Всередині фан-фестивалю також буде побудований міні-футбольний майданчик, де пройдуть матчі за участю зірок. Запланований матч команди друзів Андрія Шевченка проти команди друзів Віталія Кличка. При цьому в складах можуть виявитися найнесподіваніші персони. Наприклад, Сильвестр Сталлоне", - зазначив телеведучий.

"І ці виставкові матчі ми покажемо на наших телеканалах. До речі, УЄФА нарешті прийняв рішення і фінальний матч Ліги чемпіонів буде показуватися на великому екрані в зоні фан-фестивалю", – цитує Денисова football.ua.

Раніше Шевченко  заявив, що хоче тренувати клуб.





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