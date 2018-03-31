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304 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]31.03.2018 14:22
Динамо U-21 перемогло однолітків з Маріуполя. ВІДЕО
У матчі 25 туру чемпіонату молодіжних команд УПЛ Динамо U-21 у Маріуполі впевнено перемогло азовських однолітків з рахунком 2:0.
Гра відбувалася в закритому манежі.
Голами-красенями відзначились Ахмед Алібеков та Богдан Лєднєв.
Зазначимо, що на 56-й хвилині голкіпер киян Маханьков парирував пенальті.
Нагадаємо, що матч основних команд відбудеться 1 квітня, о 17:00.
Також повідомлялося, що маріупольська поліція працюватиме в посиленому режимі.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій