Динамо U-21 перемогло однолітків з Маріуполя. ВІДЕО

У матчі 25 туру чемпіонату молодіжних команд УПЛ Динамо U-21 у Маріуполі впевнено перемогло азовських однолітків з рахунком 2:0.

Гра відбувалася в закритому манежі.

Голами-красенями відзначились Ахмед Алібеков та Богдан Лєднєв.

Зазначимо, що на 56-й хвилині голкіпер киян Маханьков парирував пенальті.

Нагадаємо, що матч основних команд відбудеться 1 квітня, о 17:00.

Також повідомлялося, що маріупольська поліція працюватиме в посиленому режимі.