Трансфер хавбека Шахтаря в Інтер на межі зриву
|Бернард
Італійські ЗМІ підтверджують інтерес Інтера до хавбека Шахтаря Бернарда. Проте потенційний трансфер ще дуже далекий від завершення.
Про це повідомляє Gazetta dello Sport.
Міланський Інтер дійсно зацікавлений у підписанні в якості вільного агента півзахисника Шахтаря Бернарда, проте в той же час видання інформує, що у міланському клубі можуть відмовитись від трансферу через Кіа Джурабчіана, який представляє інтереси бразильця.
Раніше Джурабчіан був посередником при трансферах в Інтер Габігола та Жоау Маріу, який не заграли в команді та вже відправились у оренду.
Крім того, сам Бернард висловлює бажання продовжити кар'єру в команді, яка гратиме в Лізі чемпіонів, а Інтер таке право собі ще не гарантував.
Раніше повідомлялося, що представники Бернарда провели переговори з Інтером.
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