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31.03.2018  14:39

Трансфер хавбека Шахтаря в Інтер на межі зриву

Бернард

Італійські ЗМІ підтверджують інтерес Інтера до хавбека Шахтаря Бернарда. Проте потенційний трансфер ще дуже далекий від завершення.

Про це повідомляє Gazetta dello Sport.

Міланський Інтер дійсно зацікавлений у підписанні в якості вільного агента півзахисника Шахтаря Бернарда, проте в той же час видання інформує, що у міланському клубі можуть відмовитись від трансферу через Кіа Джурабчіана, який представляє інтереси бразильця.

Раніше Джурабчіан був посередником при трансферах в Інтер Габігола та Жоау Маріу, який не заграли в команді та вже відправились у оренду.

Крім того, сам Бернард висловлює бажання продовжити кар'єру в команді, яка гратиме в Лізі чемпіонів, а Інтер таке право собі ще не гарантував.

Раніше повідомлялося, що представники Бернарда провели переговори з Інтером.





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