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31.03.2018  15:07

Фантастичний гол форварда Карпат у ворота Чорноморця. ВІДЕО

Хорхе Карраскаль

У 25-му турі чемпіонату України Карпати приймають Чорноморець

На 20-й хвилині гри форвард львів'ян познущався над захисником моряків, обігравши того а-ля Ярмоленко, та відправив м'яч між ніг голкіперу.





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