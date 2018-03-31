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1022 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]31.03.2018 15:07
Фантастичний гол форварда Карпат у ворота Чорноморця. ВІДЕО
|Хорхе Карраскаль
У 25-му турі чемпіонату України Карпати приймають Чорноморець
На 20-й хвилині гри форвард львів'ян познущався над захисником моряків, обігравши того а-ля Ярмоленко, та відправив м'яч між ніг голкіперу.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій