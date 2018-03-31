Фантастичний гол форварда Карпат у ворота Чорноморця. ВІДЕО

Хорхе Карраскаль

У 25-му турі чемпіонату України Карпати приймають Чорноморець

На 20-й хвилині гри форвард львів'ян познущався над захисником моряків, обігравши того а-ля Ярмоленко, та відправив м'яч між ніг голкіперу.