Власник Руху привіз до Львова Періс Хілтон на відкриття свого готелю. ФОТО
|Періс Хілтон і Кріс Зілк
Президент Руха Винники Григорій Козловський дозволив собі розкішний подарунок на відкриття реконструйованого Гранд Готель.
Відома світська левиця Періс Хілтон приземлилалсь у Львові у п'ятницю, 30 березня.
Вона вже відзначила красу українського міста в соцмережі, де на неї підписані понад 8 мільйонів фанатів.
Також з'явились фото розкішного номеру, в якому Періс Хілтон і Кріс Зілка поселились.
"Повірте, наші зірки мають значно більші гонорари, ніж та символічна сума, яку отримає вона. Та інформація, яку поширюють у ЗМІ, що нібито Періс отримає за це 500 тисяч доларів, не має нічого спільного з дійсністю. Це – величезні гроші, просто неймовірні", - зазначив Козловський.
"Вона і так буде мати безкоштовне пожиттєве проживання в "Гранд Готелі". Я завжди буду радий такій гості", – цитує Козловського Zaxid.net.
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