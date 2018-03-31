Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
27 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
31.03.2018  15:34

Болонья та Рома сильнішого не виявили. Матчі 30-го туру чемпіонату Італії

 

У 30-му турі Серії А Болонья та Рома зіграли внічию 1:1.

На гол болонця Пульгара на 18-й хвилині вовки відповіли влучним пострілом Джеко на 76-й хвилині.

Зазначимо, що Болонья не може виграти вже 4-й матч поспіль.

Натомість Рома втратила очки вперше в останніх 5-ти матчах.

Нагадаємо, що в 29-му турі Болонья зіграла внічию з Лаціо (1:1).

Чемпіонат Італії

30-й тур

31 березня

Болонья - Рома 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 18 Пульгар, 1:1 - 76 Джеко

Інші матчі туру відбудуться пізніше.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ





Читай також
Болонья та Інтер здобули впевнені перемоги. Матчі 26-го туру чемпіонату Італії
Болонья на виїзді здолала К'єво, Фіорентина мінімально перемогла Кальярі в 18 турі чемпіонату Італії
Болонья в драматичному матчі здолала Верону. Матч 13-го туру чемпіонату Італії
Болонья поступилася Кротоне. Інші матчі 12-го туру чемпіонату Італії
Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
15:34
Футбол. Болонья та Рома сильнішого не виявили. Матчі 30-го туру чемпіонату Італії
15:27
Футбол. Власник Руху привіз до Львова Періс Хілтон на відкриття свого готелю. ФОТО
15:07
Футбол. Фантастичний гол форварда Карпат у ворота Чорноморця. ВІДЕО
14:57
Бокс. Дерев'янченко не замінить Альвареса в бою проти Головкіна
14:39
Футбол. Трансфер хавбека Шахтаря в Інтер на межі зриву
14:22
Футбол. Динамо U-21 перемогло однолітків з Маріуполя. ВІДЕО
13:58
ЧС-2018. Легендарний шахіст закликав до бойкоту Мундіалю-2018
13:39
Футбол. Легендарний Сталлоне в Києві може зіграти проти Шевченка - Денисов
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!