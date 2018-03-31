Болонья та Рома сильнішого не виявили. Матчі 30-го туру чемпіонату Італії

У 30-му турі Серії А Болонья та Рома зіграли внічию 1:1.

На гол болонця Пульгара на 18-й хвилині вовки відповіли влучним пострілом Джеко на 76-й хвилині.

Зазначимо, що Болонья не може виграти вже 4-й матч поспіль.

Натомість Рома втратила очки вперше в останніх 5-ти матчах.

Нагадаємо, що в 29-му турі Болонья зіграла внічию з Лаціо (1:1).

Чемпіонат Італії

30-й тур

31 березня

Болонья - Рома 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 18 Пульгар, 1:1 - 76 Джеко

Інші матчі туру відбудуться пізніше.

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