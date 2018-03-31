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27 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]31.03.2018 15:34
Болонья та Рома сильнішого не виявили. Матчі 30-го туру чемпіонату Італії
У 30-му турі Серії А Болонья та Рома зіграли внічию 1:1.
На гол болонця Пульгара на 18-й хвилині вовки відповіли влучним пострілом Джеко на 76-й хвилині.
Зазначимо, що Болонья не може виграти вже 4-й матч поспіль.
Натомість Рома втратила очки вперше в останніх 5-ти матчах.
Нагадаємо, що в 29-му турі Болонья зіграла внічию з Лаціо (1:1).
30-й тур
31 березня
Болонья - Рома 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 18 Пульгар, 1:1 - 76 Джеко
Si conclude con un pareggio il match del Dall'Ara tra @BfcOfficialPage e @OfficialASRoma! #BolognaRoma #SerieATIM pic.twitter.com/rZzwRWbmdz— Serie A TIM (@SerieA_TIM) 31 березня 2018 р.
Інші матчі туру відбудуться пізніше.
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