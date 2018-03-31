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31.03.2018  16:02

Чудо-гол Карраскаля допоміг Карпатам перемогти Чорноморець. Матчі 25-го туру чемпіонату України

 

У 25-му турі УПЛ львівські Карпати впевнено перемогли Чорноморець 3:1.

Нагадаємо, що фантастичний гол у ворота моряків забив нападник левів Хорхе Карраскаль.

У іншому матчі туру Зірка та Олександрія голів не забили. Нічия 0:0.

Чемпіонат України

25-й тур

31 березня

Карпати - чорноморець 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 20 Карраскаль, 1:1 - 45 пенальті, Третьяков, 2:1 - 51 Швед, 3:1 - 84 Санчес

Карпат – Шевченко, Сандохадзе (Лебеденко, 28), Федецький, Мірошниченко, Вербний, Карраскаль, Ербес, Мякушко (Ременюк, 85), Швед (Санчес, 71), Гуцуляк, Ді Франко.

Черноморець - Безрук, Смирнов, Люлька, Ваге, Матяж (Хамелюк, 80), Черній, Татарков, Третьяков, Гуччі (Сілвіо, 69), Ковалець, Бобко.

Попередження: Федецький (45), Шевченко (45), Смирнов (60), Черній (65), Швед (69).

Вилучення: Черній (72).

Зірка - Олександрія 0:0 (0:0)

Зірка – Паст, Цюпа, Ованесян, Братков, Гафеті, Драченко, Рюльє (Кондраков, 69), Загальський, Авер'янов (Дришлюк, 77), Чичиков (Сьомка, 53), Рассадкін.

Олександрія – Паньків, Гітченко, Бондаренко, Чеботаєв, Бацула, Полярус (Старенький, 78), Протасов (Сергійович, 70), Грицук, Довгий, Банада, Пономарь (Шастал, 90).

Попередження: Загальський (5), Авер'янов (56), Довгий (63).

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