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25 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]31.03.2018 16:13
Жирона та Леванте розписали нічию. Матчі 30-го туру чемпіонату іспанії
У 30-му турі Ла Ліги Жирона приймала Леванте та зіграла внічию 1:1.
На 54-й хвилині Гранелль вивів господарів уперед, але на 68-й хвилині Моралес встановив остаточний рахунок.
Нагадаємо, що в минулому турі Реал і Жирона забили 9 голів на двох.
Чемпіонат Франції
30-й тур
31 березня
Жирона - Леванте 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 54 Гранелль, 1:1 - 68 Моралес
.@LevanteUD come back to secure a vital point in their battle to stay in #LaLigaSantander!#GironaLevante 1-1 pic.twitter.com/OkygxxHAnA— LaLiga (@LaLigaEN) 31 березня 2018 р.
Інші матчі туру відбудуться згодом.
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