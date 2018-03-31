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31.03.2018  16:13

Жирона та Леванте розписали нічию. Матчі 30-го туру чемпіонату іспанії

 

У 30-му турі Ла Ліги Жирона приймала Леванте та зіграла внічию 1:1.

На 54-й хвилині Гранелль вивів господарів уперед, але на 68-й хвилині Моралес встановив остаточний рахунок.

Нагадаємо, що в минулому турі Реал і Жирона забили 9 голів на двох.

Чемпіонат Франції

30-й тур

31 березня

Жирона - Леванте 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 54 Гранелль, 1:1 - 68 Моралес

Інші матчі туру відбудуться згодом.

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