Салах приносить перемогу Ліверпулю. Матчі 32-го туру чемпіонату Англії

У 32-му турі АПЛ Ліверпуль завдяки голу Мохамеда Салаха здобув вольову перемогу над Крістал Пелас 2:1.

На 13-й хвилині рахунок з пенальті відкрив хавбек господарів Мілівоєвич.

Але в другому таймі зусиллями Мане (49) та Салаха (84) Ліверпуль вирвав перемогу.

Нагадаємо, що в минулому турі Салах відзначився покером у ворота Вотфорда.

Чемпіонат Англії

32-й тур

31 березня

Крістал Пелас - Ліверпуль 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 13, пенальті мілівоєвич, 1:1 - 49 Мане, 1:2 - 84 Салах

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