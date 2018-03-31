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209 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]31.03.2018 16:29
Салах приносить перемогу Ліверпулю. Матчі 32-го туру чемпіонату Англії
У 32-му турі АПЛ Ліверпуль завдяки голу Мохамеда Салаха здобув вольову перемогу над Крістал Пелас 2:1.
На 13-й хвилині рахунок з пенальті відкрив хавбек господарів Мілівоєвич.
Але в другому таймі зусиллями Мане (49) та Салаха (84) Ліверпуль вирвав перемогу.
Нагадаємо, що в минулому турі Салах відзначився покером у ворота Вотфорда.
Чемпіонат Англії
32-й тур
31 березня
Крістал Пелас - Ліверпуль 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 13, пенальті мілівоєвич, 1:1 - 49 Мане, 1:2 - 84 Салах
Late but great from @LFC's @22mosalah#CRYLIV pic.twitter.com/yACPjqo3VA— Premier League (@premierleague) 31 березня 2018 р.
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