Ворскла - Верес: де дивитися матч 25-го туру УПЛ

31-го березня відбудеться матч 25-го туру першості УПЛ між Ворсклою і Вересом.

Гра розпочнеться о 17:00.

Дивитися пряму трансляцію можна на телеканалі Футбол 2 або за цим посиланням (Увага! трансляція платна).

Раніше була інформація, що Ворскла заборгувала зарплату тренерам і персоналу за 15 місяців - клуб може не пройти атестацію.