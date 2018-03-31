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225 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]31.03.2018 16:44
Ворскла - Верес: де дивитися матч 25-го туру УПЛ
31-го березня відбудеться матч 25-го туру першості УПЛ між Ворсклою і Вересом.
Гра розпочнеться о 17:00.
Дивитися пряму трансляцію можна на телеканалі Футбол 2 або за цим посиланням (Увага! трансляція платна).
Раніше була інформація, що Ворскла заборгувала зарплату тренерам і персоналу за 15 місяців - клуб може не пройти атестацію.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій