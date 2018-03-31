Партнер Зозулі випав з вікна готелю – матч Альбасете перенесений

Пелайо Ново / Mundo Deportivo

27-річний іспанський хавбек Альбасете Пелайо Ново випав з вікна третього поверху перед матчем 33 туру Сегунди проти Уески.

Офіційний сайт Альбасете інформує, що 27-річний півзахисник зараз перебуває у лікарні Сарагоси. Його стан стабільний.

Nuestro jugador, Pelayo Novo, ha sufrido en la mañana de hoy un aparatoso accidente en el hotel de concentración del equipo. Nuestro jugador, que se encuentra estable, está siendo trasladado por tal motivo al Hospital de Zaragoza.

¡Gracias por vuestro apoyo! — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) 31 березня 2018 р.

Матч, який був запланований на 21:00, перенесений на невизначений термін.

Раніше була інформація, що Зозуля вперше за півтора місяця потрапив до заявки Альбасете.