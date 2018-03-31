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31.03.2018  16:55

Партнер Зозулі випав з вікна готелю – матч Альбасете перенесений

Пелайо Ново / Mundo Deportivo

27-річний іспанський хавбек Альбасете Пелайо Ново випав з вікна третього поверху перед матчем 33 туру Сегунди проти Уески.

Офіційний сайт Альбасете інформує, що 27-річний півзахисник зараз перебуває у лікарні Сарагоси. Його стан стабільний.

Матч, який був запланований на 21:00, перенесений на невизначений термін.

Раніше була інформація, що Зозуля вперше за півтора місяця потрапив до заявки Альбасете.





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