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62 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]31.03.2018 17:13
Десна виграла у Жемчужини в матчі 25-го туру Першої ліги
Десна на виїзді обіграла Жемчужину в матчі 25-го туру Першої ліги.
Як відомо, напередодні Оболонь здобула першу перемогу за тренерства Пятенка.
Чемпіонат України
Перша ліга
25 тур
31 березня
Жемчужина – Десна 0:1 (0:0, 0:1)
Гол: 0:1 – 73 Картушов
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій