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31.03.2018  17:13

Десна виграла у Жемчужини в матчі 25-го туру Першої ліги

 

Десна на виїзді обіграла Жемчужину в матчі 25-го туру Першої ліги.

Як відомо, напередодні Оболонь здобула першу перемогу за тренерства Пятенка.

Чемпіонат України

Перша ліга

25 тур

31 березня

Жемчужина – Десна 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 73 Картушов

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