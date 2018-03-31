У Чорноморці розповіли, коли Гладкий вийде на поле

Олександр Гладкий

Олександр Гладкий в наступному матчі Чорноморця вже зможе вийти на поле.

Про це розповів наставник клубу Костянтин Фролов, коментуючи відсутність новачка в грі з Карпатами.

"Йому необхідно повернути свою форму. Він не тренувався з командою. До наступного матчу він буде готовий", - заявив тренер офіційному сайту клубу.

Нагадаємо, що фантастичний гол у ворота моряків забив нападник левів Хорхе Карраскаль.