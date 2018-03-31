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70 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]31.03.2018 17:39
У Чорноморці розповіли, коли Гладкий вийде на поле
|Олександр Гладкий
Олександр Гладкий в наступному матчі Чорноморця вже зможе вийти на поле.
Про це розповів наставник клубу Костянтин Фролов, коментуючи відсутність новачка в грі з Карпатами.
"Йому необхідно повернути свою форму. Він не тренувався з командою. До наступного матчу він буде готовий", - заявив тренер офіційному сайту клубу.
Нагадаємо, що фантастичний гол у ворота моряків забив нападник левів Хорхе Карраскаль.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій