Баварія - Боруссія Д: відео онлайн-трансляція матчу 28-го туру Бундесліги

В центральному матчі 28-го туру чемпіонату Німеччини зіграють Баварія і Боруссія Дортмунд.

Поєдинок відбудеться 31-го березня, початок - 19:30.

Подивитися цей поєдинок можна у нас на сайті (Увага! Трансляція платна!).

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко пропустить поєдинок проти Баварії.