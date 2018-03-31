СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
60 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]31.03.2018 17:55
Баварія - Боруссія Д: відео онлайн-трансляція матчу 28-го туру Бундесліги
В центральному матчі 28-го туру чемпіонату Німеччини зіграють Баварія і Боруссія Дортмунд.
Поєдинок відбудеться 31-го березня, початок - 19:30.
Подивитися цей поєдинок можна у нас на сайті (Увага! Трансляція платна!).
Раніше повідомлялося, що Ярмоленко пропустить поєдинок проти Баварії.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій