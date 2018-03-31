Шальке без Коноплянки обіграв Фрайбург. Матчі 28-го туру чемпіонату Німеччини

Шальке в рамках 28-го туру чемпіонату Німеччини обіграв на своєму полі Фрайбург.

Євген Коноплянка провів весь поєдинок на лаві запасних.

Раніше повідомлялося, що в минулому турі Шальке виграв у Вольфсбурга.

Чемпіонат Німеччини

28-й тур

31 березня

Штутгарт – Гамбург 1:1 (0:1, 1:0)

Голи: 0:1 – 18 Холтбі, 1:1 – 44 Гінчек

Гоффенгайм – Кельн 6:0 (1:0, 5:0)

Голи: 1:0 – 22 Гнабрі, 2:0 – 47 Гнабрі, 3:0 – 56 Ут, 4:0 – 61 Рупп, 5:0 – 65 Ут, 6:0 – 72 Цубер

Ганновер – РБ Лейпциг 2:3 (0:1, 2:2)

Голи: 0:1 – 16 Форсберг, 0:2 – 53 Орбан, 1:2 – 71 Сане, 1:3 – 76 Поульсен, 2:3 – 78 Фюллькруг

Шальке – Фрайбург 2:0 (0:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 63, пенальті Каліджурі, 2:0 – 73 Бургшталлер

Байєр – Аугсбург 0:0 (0:0, 0:0)

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