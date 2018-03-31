Під час матчу Карпати - Чорноморець помер уболівальник

31-го березня на матчі Карпати - Чорноморець на стадіоні Україна помер уболівальник.

У 49-річного чоловіка, який був на матчі зі своїм сином, стався інсульт, в першому таймі він втратив свідомість.

Лікарі одразу надали допомогу на трибуні, а потім віднесли в машину швидкої допомоги, але врятувати людину не вдалося, пише Zaxid.net.