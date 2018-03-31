Ще один португальський гранд зацікавився українцем із Сталі

Орест Кузик

Форвардом Сталі Орестом Кузиком цікавиться Бенфіка.

Про це повідомляє O Jogo.

Також до українця проявляють інтерес Порту і Ягеллонія, пише tribuna.com.

Контракт 22-річного футболіста зі Сталлю закінчується влітку.