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161 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]31.03.2018 19:21
Ще один португальський гранд зацікавився українцем із Сталі
|Орест Кузик
Форвардом Сталі Орестом Кузиком цікавиться Бенфіка.
Про це повідомляє O Jogo.
Також до українця проявляють інтерес Порту і Ягеллонія, пише tribuna.com.
Контракт 22-річного футболіста зі Сталлю закінчується влітку.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій