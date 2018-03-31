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17 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]31.03.2018 20:27
Марсель виграв у Діжона в 31-му турі чемпіонату Франції
Марсель на виїзді виграв у Діжона у 31-му турі чемпіонату Франції.
Як відомо, раніше була інформація, що Марсель поступився Ліону.
Чемпіонат Франції
31-й тур
31 березня
Діжон – Марсель 1:3 (0:1, 1:2)
Голи: 0:1 – 36 Жермен, 1:1 – 73 Квон Чхан Хун, 1:2 – 88 Окампос, 1:3 – 90, пенальті Пайет
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій