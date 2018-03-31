Відомий експерт розповів, що очікує на Динамо після зміни тренера
|Олег Саленко
Зараз київському Динамо не можна міняти тренера.
Про це заявив відомий експерт Олег Саленко.
"Я знаю, як керівництво ставиться до тренерського штабу і можу сказати, що зараз головне завдання - робити молоду команду. Розраховувати на чемпіонство в цьому сезоні вже важко, хоч всі і розуміють, що матч вирішальний, але буде і ще один", - сказав він.
"Втім, головне завдання зараз - готувати команду до Ліги чемпіонів в наступному році. Іноді навіть можна чимось ризикувати", - зазначив Саленко.
"Але найголовніше, щоб Хацкевичу продовжували довіряти. Якщо буде зміна тренера, то команда зламається. А зараз дуже важливо, щоб були награні схеми та ігрові напрацювання. Важливо, щоб до серпня команда була сформована", - цитує Саленка "Террикон".
Раніше повідомлялося, що Суркіс знайшов кандидата на заміну Хацкевичу.
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