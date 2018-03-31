Відомий експерт розповів, що очікує на Динамо після зміни тренера

Олег Саленко

Зараз київському Динамо не можна міняти тренера.

Про це заявив відомий експерт Олег Саленко.

"Я знаю, як керівництво ставиться до тренерського штабу і можу сказати, що зараз головне завдання - робити молоду команду. Розраховувати на чемпіонство в цьому сезоні вже важко, хоч всі і розуміють, що матч вирішальний, але буде і ще один", - сказав він.

"Втім, головне завдання зараз - готувати команду до Ліги чемпіонів в наступному році. Іноді навіть можна чимось ризикувати", - зазначив Саленко.

"Але найголовніше, щоб Хацкевичу продовжували довіряти. Якщо буде зміна тренера, то команда зламається. А зараз дуже важливо, щоб були награні схеми та ігрові напрацювання. Важливо, щоб до серпня команда була сформована", - цитує Саленка "Террикон".

Раніше повідомлялося, що Суркіс знайшов кандидата на заміну Хацкевичу.

