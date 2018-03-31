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119 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]31.03.2018 22:13
Українець віддав гольовий пас в чемпіонаті Бельгії
|Євген Макаренко
Кортрейк в рамках чемпіонату Бельгії без проблем переміг Васланд-Беверен - 4:1.
Український півзахисник Кортрейка Євген Макаренко провів на полі весь матч та відзначився асистом під час першого гола.
Раніше повідомлялося, що Макаренка визнали найкращим в матчі чемпіонату Бельгії.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій