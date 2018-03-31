Українець віддав гольовий пас в чемпіонаті Бельгії

Євген Макаренко

Кортрейк в рамках чемпіонату Бельгії без проблем переміг Васланд-Беверен - 4:1.

Український півзахисник Кортрейка Євген Макаренко провів на полі весь матч та відзначився асистом під час першого гола.

Раніше повідомлялося, що Макаренка визнали найкращим в матчі чемпіонату Бельгії.