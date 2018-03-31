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244 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]31.03.2018 22:29
Як Баварія ставила Боруссію на коліна. ВІДЕО
В рамках 28-го туру чемпіонату Німеччини мюнхенська Баварія виграла у Боруссії Д з рахунком 6:0.
Пропонуємо Вашій увазі відеоогляд цього поєдинку:
Раніше повідомлялося, що Баварія виставила солідний цінник на свого лідера.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій