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31.03.2018  22:29

Як Баварія ставила Боруссію на коліна. ВІДЕО

 

В рамках 28-го туру чемпіонату Німеччини мюнхенська Баварія виграла у Боруссії Д з рахунком 6:0.

Пропонуємо Вашій увазі відеоогляд цього поєдинку:

Раніше повідомлялося, що Баварія виставила солідний цінник на свого лідера.





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