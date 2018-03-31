Як Баварія ставила Боруссію на коліна. ВІДЕО

В рамках 28-го туру чемпіонату Німеччини мюнхенська Баварія виграла у Боруссії Д з рахунком 6:0.

Пропонуємо Вашій увазі відеоогляд цього поєдинку:

Раніше повідомлялося, що Баварія виставила солідний цінник на свого лідера.