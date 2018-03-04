128 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.03.2018 00:31
Як суперник Динамо по Лізі Європи епічно програв Ювентусу у матчі Серії А. ВІДЕО
3 березня у рамках 27-го туру чемпіонату Серії А Ювентус на виїзді здолав Лаціо 1:0.
Переможний гол гості забили на 3-й доданій до основного часу гри хвилині: аргентинець Паоло Дібала пройшов крізь редути захисників перед штрафним майданчиком і в падінні влучно пробив в дальній кут.
Dybala with this last-minute winner. Eyes on the nutmeg👀 pic.twitter.com/WfbY5IFguS— Nabil (@FekirSZN) 3 березня 2018 р.
Таким чином, Ювентус зберігає чудові шанси у боротьбі із Наполі за скудетто, ну а Лаціо підходить до зустрічі із Динамо у рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи 8 березня не у кращому настрої.
Раніше повідомлялося, що 28 лютого визначилися фіналісти Кубку Італії-2017/18.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій