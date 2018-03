Як суперник Динамо по Лізі Європи епічно програв Ювентусу у матчі Серії А. ВІДЕО

3 березня у рамках 27-го туру чемпіонату Серії А Ювентус на виїзді здолав Лаціо 1:0.

Переможний гол гості забили на 3-й доданій до основного часу гри хвилині: аргентинець Паоло Дібала пройшов крізь редути захисників перед штрафним майданчиком і в падінні влучно пробив в дальній кут.

Dybala with this last-minute winner. Eyes on the nutmeg👀 pic.twitter.com/WfbY5IFguS