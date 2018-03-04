Матч другого етапу УПЛ Ворскла - Шахтар може відбутися не в Полтаві

Стадіон Ворскли / ФК Ворскла

Поєдинок між Ворсклою та Шахтарем наступного тижня можуть перенести на інший стадіон.

Про це повідомив головний тренер полтавського клубу Василь Сачко.

"До п'ятничної гри з Шахтарем ще є час. Наші керівники скажуть, чи можливо буде зіграти на такому полі, подивимося", - сказав Сачко в ефірі Футбол 2.

Нагадаємо, що Ворскла здобула важливу перемогу, обігравши Чорноморець у матчі 22-го туру Прем'єр-ліги.