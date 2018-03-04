336 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.03.2018 13:48
Матч другого етапу УПЛ Ворскла - Шахтар може відбутися не в Полтаві
|Стадіон Ворскли / ФК Ворскла
Поєдинок між Ворсклою та Шахтарем наступного тижня можуть перенести на інший стадіон.
Про це повідомив головний тренер полтавського клубу Василь Сачко.
"До п'ятничної гри з Шахтарем ще є час. Наші керівники скажуть, чи можливо буде зіграти на такому полі, подивимося", - сказав Сачко в ефірі Футбол 2.
Нагадаємо, що Ворскла здобула важливу перемогу, обігравши Чорноморець у матчі 22-го туру Прем'єр-ліги.
Читай також
Останні публікації
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
21.02.2018
Футбол
Футбол
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій