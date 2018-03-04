569 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.03.2018 14:10
В Англії клуб Ліги 2 очистив стадіон від снігу за чотири години. ВІДЕО
|Брантон Парк
Поки в Україні переносять матчі через снігову заметіль, клуб 4-го за класом англійського дивізіону показує, що можна обійтись без таких радикальних кроків
Карлайл Юнайтед опублікував 50-секундне відео з роботою фанатів Блакитної армії, яка зайняла 4 години. Газон Брантон Парк, покритий щільним шаром снігу, знову став зеленим.
Після такої чистки Карлайл переміг Грімзбі Таун з рахунком 2:0.
👀 Four hours work condensed into 50 seconds - watch the Blue Army clear the Brunton Park pitch via our time lapse 👇🏼 pic.twitter.com/VC5BVP9PKL— Carlisle United FC (@officialcufc) 3 марта 2018 г.
Нагадаємо, що сніговій та сугроби на полі не проблема для Миколаєва. ФОТО.
Раніше повідомлялося, що УПЛ перенесла матч Зірка - Олександрія через снігові завали в Кропивницькому.
Читай також
Останні публікації
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
21.02.2018
Футбол
Футбол
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій