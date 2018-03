В Англії клуб Ліги 2 очистив стадіон від снігу за чотири години. ВІДЕО

Поки в Україні переносять матчі через снігову заметіль, клуб 4-го за класом англійського дивізіону показує, що можна обійтись без таких радикальних кроків

Карлайл Юнайтед опублікував 50-секундне відео з роботою фанатів Блакитної армії, яка зайняла 4 години. Газон Брантон Парк, покритий щільним шаром снігу, знову став зеленим.

Після такої чистки Карлайл переміг Грімзбі Таун з рахунком 2:0.

👀 Four hours work condensed into 50 seconds - watch the Blue Army clear the Brunton Park pitch via our time lapse 👇🏼 pic.twitter.com/VC5BVP9PKL