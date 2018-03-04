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04.03.2018  14:10

В Англії клуб Ліги 2 очистив стадіон від снігу за чотири години. ВІДЕО

Брантон Парк

Поки в Україні переносять матчі через снігову заметіль, клуб 4-го за класом англійського дивізіону показує, що можна обійтись без таких радикальних кроків

Карлайл Юнайтед опублікував 50-секундне відео з роботою фанатів Блакитної армії, яка зайняла 4 години. Газон Брантон Парк, покритий щільним шаром снігу, знову став зеленим.

Після такої чистки Карлайл переміг Грімзбі Таун з рахунком 2:0.

Нагадаємо, що сніговій та сугроби на полі не проблема для Миколаєва. ФОТО.

Раніше повідомлялося, що УПЛ перенесла матч Зірка - Олександрія через снігові завали в Кропивницькому.




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