Раптово помер капітан Фіорентини Асторі у 31-річному віці

Давіде Асторі / ФК Фіорентина

Капітан Фіорентини Давіде Асторі помер у готельному номері перед грою з Удінезе.

Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт фіалок.

Матч Удінезе - Фіорентина, який мав відбутися 4 березня о 16:00, перенесений. Клуб назвав причиною смерті раптову хворобу.