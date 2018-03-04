479 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.03.2018 14:32
Раптово помер капітан Фіорентини Асторі у 31-річному віці
|Давіде Асторі / ФК Фіорентина
Капітан Фіорентини Давіде Асторі помер у готельному номері перед грою з Удінезе.
Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт фіалок.
Матч Удінезе - Фіорентина, який мав відбутися 4 березня о 16:00, перенесений. Клуб назвав причиною смерті раптову хворобу.
La Fiorentina profondamente sconvolta si trova costretta a comunicare che e' scomparso il suo capitano Davide Astori, colto da improvviso malore.— ACF Fiorentina (@acffiorentina) 4 марта 2018 г.
Per la terribile e delicata situazione, e soprattutto per rispetto della sua famiglia si fa appello alla sensibilità di tutti. pic.twitter.com/bFGnkReWEC
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій