Усі недільні матчі чемпіонату Італії перенесені через жахливу трагедію

Серіа А перенесла всі матчі 27 туру, які мали відбутися 4 березня.

Причиною такого раптового рішення стала смерть капітана Фіорентини Давіде Асторі, повідомляє офіційний твіттер-аккаунт ліги.

Таким чином пари Дженоа - Кальярі, Удінезе - Фіорентина, К'єво - Сассуоло, Аталанта - Сампдорія, Беневенто - Верона, Торіно - Кротоне та Мілан - Інтер зіграють в інший день.

Sconvolta dalla tragica notizia, tutta la famiglia della Lega Serie A si stringe attorno alla famiglia di Davide Astori e alla @acffiorentina.



Tutte le gare in programma oggi sono rinviate in segno di lutto.

Ciao Davide. pic.twitter.com/KWa4P0dPHc — Serie A TIM (@SerieA_TIM) 4 марта 2018 г.

Нагадаємо, що Лаціо напередодні програло Ювентусу.