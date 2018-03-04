802 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]04.03.2018 14:42
Усі недільні матчі чемпіонату Італії перенесені через жахливу трагедію
Серіа А перенесла всі матчі 27 туру, які мали відбутися 4 березня.
Причиною такого раптового рішення стала смерть капітана Фіорентини Давіде Асторі, повідомляє офіційний твіттер-аккаунт ліги.
Таким чином пари Дженоа - Кальярі, Удінезе - Фіорентина, К'єво - Сассуоло, Аталанта - Сампдорія, Беневенто - Верона, Торіно - Кротоне та Мілан - Інтер зіграють в інший день.
Sconvolta dalla tragica notizia, tutta la famiglia della Lega Serie A si stringe attorno alla famiglia di Davide Astori e alla @acffiorentina.— Serie A TIM (@SerieA_TIM) 4 марта 2018 г.
Tutte le gare in programma oggi sono rinviate in segno di lutto.
Ciao Davide. pic.twitter.com/KWa4P0dPHc
Нагадаємо, що Лаціо напередодні програло Ювентусу.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій