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04.03.2018  15:20

Ващук спробує засудити Печорного за наклеп

Владислав Ващук

Екс-футболіст київського Динамо Владислав Ващук подасть позов до суду на голови профсоюзу футболістів Олега Печорного за наклеп.

Про це Ващук повідомив на своїй сторінці у фейсбук.

"Завтра, 5 березня, я подаю позов до суду про захист своєї честі, гідності і ділової репутації проти Олега Печорного, і вимагаю стягнути 50 тисяч доларів за моральну шкоду. Якщо відсуджу - віддам на благодійність.

Одночасно з цим я звертаюся в Нацполіцію із заявою про вчинення правопорушення, передбаченого ст.151-1 КК України (наклеп). Буду добиватися реального терміну для людини, яка ганьбить мою репутацію.

Найцікавіше, я Печорного бачив-то всього два рази в житті. Чим міг викликати у нього таку ненависть - не знаю. Тільки я здогадуюся, чиє замовлення може виконувати не дуже принциповий фрік від футболу - Олег Печорний.

Поліція до мене за місцем прописки вчора не приїжджала. Помилки бути не може, у квартирі з татом цілодобово перебуває доглядальниця. Мені особисто ніхто не дзвонив, нікуди не викликав, хоча мій номер телефону є в базі поліції. Кримінальної справи щодо мене як підозрюваного в реєстрі немає, завтра викладу офіційний папір.

Проти мене ведеться відверта інформаційна війна. Причина - моя діяльність, спрямована на боротьбу з існуючим станом справ у футболі міста Києва. Хтось дуже зацікавлений у тому, щоб мене в київському футболі не було. І не гребує при цьому нічим.

У нашій країні дуже легко облити людину брудом, і дуже важко потім від нього відмитися. Я прошу вас зберігати спокій. Провокації - це частина футбольної гри, я звик. Єдине, я дуже переживаю за дітей і близьких - вони важко це все сприймають.

Я не буду бити Печорному писок, як би мені не хотілося. Усе залишиться в межах закону. Із київського футболу я не піду. Звикайте. Я тут є. І на довго", - написав Ващук.

Нагадаємо, що раніше Печорний заявив, що Ващук винен гроші багатьом футболістам.




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