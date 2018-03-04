Ващук спробує засудити Печорного за наклеп
|Владислав Ващук
Екс-футболіст київського Динамо Владислав Ващук подасть позов до суду на голови профсоюзу футболістів Олега Печорного за наклеп.
Про це Ващук повідомив на своїй сторінці у фейсбук.
"Завтра, 5 березня, я подаю позов до суду про захист своєї честі, гідності і ділової репутації проти Олега Печорного, і вимагаю стягнути 50 тисяч доларів за моральну шкоду. Якщо відсуджу - віддам на благодійність.
Одночасно з цим я звертаюся в Нацполіцію із заявою про вчинення правопорушення, передбаченого ст.151-1 КК України (наклеп). Буду добиватися реального терміну для людини, яка ганьбить мою репутацію.
Найцікавіше, я Печорного бачив-то всього два рази в житті. Чим міг викликати у нього таку ненависть - не знаю. Тільки я здогадуюся, чиє замовлення може виконувати не дуже принциповий фрік від футболу - Олег Печорний.
Поліція до мене за місцем прописки вчора не приїжджала. Помилки бути не може, у квартирі з татом цілодобово перебуває доглядальниця. Мені особисто ніхто не дзвонив, нікуди не викликав, хоча мій номер телефону є в базі поліції. Кримінальної справи щодо мене як підозрюваного в реєстрі немає, завтра викладу офіційний папір.
Проти мене ведеться відверта інформаційна війна. Причина - моя діяльність, спрямована на боротьбу з існуючим станом справ у футболі міста Києва. Хтось дуже зацікавлений у тому, щоб мене в київському футболі не було. І не гребує при цьому нічим.
У нашій країні дуже легко облити людину брудом, і дуже важко потім від нього відмитися. Я прошу вас зберігати спокій. Провокації - це частина футбольної гри, я звик. Єдине, я дуже переживаю за дітей і близьких - вони важко це все сприймають.
Я не буду бити Печорному писок, як би мені не хотілося. Усе залишиться в межах закону. Із київського футболу я не піду. Звикайте. Я тут є. І на довго", - написав Ващук.
Нагадаємо, що раніше Печорний заявив, що Ващук винен гроші багатьом футболістам.
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Футбол
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій