Маріуполь вийшов до першої шістки другого етапу УПЛ. Інші матчі 22 туру чемпіонату України
В останньому матчі першого етапу Прем'єр-ліги Маріуполь здобув путівку до верхньої шістки таблиці, отримавши нагоду поборотися з золото першості.
На домашньому полі приазовці здолали Олімпік завдяки голу Болбата.
Загалом у першій шістці зіграють Динамо, Шахтар. Верес, Зоря, Ворскла і Маріуполь
Чемпіонат України
22 тур
4 березня
Маріуполь – Олімпік 1:0 (1:0, 0:0)
Гол: 1:0 – 29 Болбат.
Маріуполь – Худжамов, Демірі, Білий, Кірюханцев, Дaвa, Тотовицький, Дедечко, Болбат (Піхаленок, 89), Мішнєв, Чурко (Тищенко, 68), Борячук (Діденко, 61).
Олімпік – Махарадзе, Кулинич, Немчанінов, Очігава, Доронін, Пасіч (Щедрий, 46), Вакуленко (Хомутов, 46), Вукович, Пасич (Леонідас, 72), Міщенко, Біленький.
Попередження: Вакуленко (14), Дaвa (40), Доронін (45), Пасич (57), Демірі (65), Очігава (76).
Сталь – Верес 0:1 (0:1, 0:0)
Гол: 0:1 – 30 Куліш.
Сталь – Пеньков, Джонатан, Грачов, Ощипко, Климчук (Хоцяновський, 81), Копитов (Нурієв, 46), Месхі, Мисик, Задерака, Данієлян (Якімів, 59), Кузик.
Верес – Сарнавський, Западня (Пепі, 75), Лукьянчук, Борзенко, Каменюка, Карасюк, Каленчук, Кожанов, Адамюк, Степанюк (Жуліо Сезар, 90), Куліш.
Попередження: Каленчук (56), Данієлян (56), Лукьянчук (89).
Карпати - Шахтар 19:30
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Футбол
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій