Маріуполь вийшов до першої шістки другого етапу УПЛ. Інші матчі 22 туру чемпіонату України

В останньому матчі першого етапу Прем'єр-ліги Маріуполь здобув путівку до верхньої шістки таблиці, отримавши нагоду поборотися з золото першості.

На домашньому полі приазовці здолали Олімпік завдяки голу Болбата.

Загалом у першій шістці зіграють Динамо, Шахтар. Верес, Зоря, Ворскла і Маріуполь

Чемпіонат України

22 тур

4 березня

Маріуполь – Олімпік 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 29 Болбат.

Маріуполь – Худжамов, Демірі, Білий, Кірюханцев, Дaвa, Тотовицький, Дедечко, Болбат (Піхаленок, 89), Мішнєв, Чурко (Тищенко, 68), Борячук (Діденко, 61).

Олімпік – Махарадзе, Кулинич, Немчанінов, Очігава, Доронін, Пасіч (Щедрий, 46), Вакуленко (Хомутов, 46), Вукович, Пасич (Леонідас, 72), Міщенко, Біленький.

Попередження: Вакуленко (14), Дaвa (40), Доронін (45), Пасич (57), Демірі (65), Очігава (76).

Сталь – Верес 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 30 Куліш.

Сталь – Пеньков, Джонатан, Грачов, Ощипко, Климчук (Хоцяновський, 81), Копитов (Нурієв, 46), Месхі, Мисик, Задерака, Данієлян (Якімів, 59), Кузик.

Верес – Сарнавський, Западня (Пепі, 75), Лукьянчук, Борзенко, Каменюка, Карасюк, Каленчук, Кожанов, Адамюк, Степанюк (Жуліо Сезар, 90), Куліш.

Попередження: Каленчук (56), Данієлян (56), Лукьянчук (89).

Динамо - Зоря 17:00

Карпати - Шахтар 19:30