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04.03.2018  16:20

Санжар: Ми не зуслужили вийти до першої шістки з такою грою

Роман Санжар

Донецький Олімпік справедливо залишився за межами боротьби за єврокубки.

Про це повідомив головний тренер команди Роман Санжар після поразки від Маріуполя (1:0).

"Після гри сказав футболістам, що ми не зуслужили вийти до першої шістки з такою грою, особливо в другому таймі. Ми мали дуже млявий вигляд, без креативу і атаки", - сказав керманич донечан.

"Наша команда будується, не треба опускати голову, а продовжувати працювати. Гра показала, що ми на сьогодні недотягуємо", - додав тренер.

"Коли готувався до гри, вирішив поставити на неї всіх бійців. Але після того, як пропустили гол, я випустив більш креативних футболістів. Однак в умовах боротьби і на такому полі техніка не працює", - сказав Санжар в ефірі Футбол 1.

Нагадаємо, що стало відомо, де донецький Олімпік гратиме домашні матчі у наступному сезоні.




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