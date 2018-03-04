Санжар: Ми не зуслужили вийти до першої шістки з такою грою
|Роман Санжар
Донецький Олімпік справедливо залишився за межами боротьби за єврокубки.
Про це повідомив головний тренер команди Роман Санжар після поразки від Маріуполя (1:0).
"Після гри сказав футболістам, що ми не зуслужили вийти до першої шістки з такою грою, особливо в другому таймі. Ми мали дуже млявий вигляд, без креативу і атаки", - сказав керманич донечан.
"Наша команда будується, не треба опускати голову, а продовжувати працювати. Гра показала, що ми на сьогодні недотягуємо", - додав тренер.
"Коли готувався до гри, вирішив поставити на неї всіх бійців. Але після того, як пропустили гол, я випустив більш креативних футболістів. Однак в умовах боротьби і на такому полі техніка не працює", - сказав Санжар в ефірі Футбол 1.
Нагадаємо, що стало відомо, де донецький Олімпік гратиме домашні матчі у наступному сезоні.
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