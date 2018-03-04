Баварія знищила Фрайбург. Матчі 25-го туру чемпіонату Німеччини

Кельн в результативному поєдинку на своєму полі програв Штутгарту в матчі 25-го туру Бундесліги.

В іншому матчі Баварія розгромила Фрайбург.

Як відомо, напередодні Шальке здолав Герту.

Чемпіонат Німеччини-2017/18

25-й тур

4 березня

Кельн – Штутгарт 2:3 (1:1, 1:2)

Голи: 1:0 – 7 Пісарро, 1:1 – 45 Гомес, 1:2 – 45 Гомес, 1:3 – 57 Бек, 2:3 – 86 Йоїч

Фрайбург – Баварія 0:4 (0:2, 0:2)

Голи: 0:1 – 25, автогол Шволов, 0:2 – 28 Толіссо, 0:3 – 54 Вагнер, 0:4 – 69 Мюллер

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