181 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]04.03.2018 22:06
Баварія знищила Фрайбург. Матчі 25-го туру чемпіонату Німеччини
Кельн в результативному поєдинку на своєму полі програв Штутгарту в матчі 25-го туру Бундесліги.
В іншому матчі Баварія розгромила Фрайбург.
Як відомо, напередодні Шальке здолав Герту.
Чемпіонат Німеччини-2017/18
25-й тур
4 березня
Кельн – Штутгарт 2:3 (1:1, 1:2)
Голи: 1:0 – 7 Пісарро, 1:1 – 45 Гомес, 1:2 – 45 Гомес, 1:3 – 57 Бек, 2:3 – 86 Йоїч
AUS-! AUS-! AUSWÄRTSSIEG! #KOEVfB 2:3 #stuttgartgehtab #VfB pic.twitter.com/gb1OnScKhH— VfB Stuttgart (@VfB) 4 березня 2018 р.
Фрайбург – Баварія 0:4 (0:2, 0:2)
Голи: 0:1 – 25, автогол Шволов, 0:2 – 28 Толіссо, 0:3 – 54 Вагнер, 0:4 – 69 Мюллер
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