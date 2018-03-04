Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
44 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
04.03.2018  23:58

Монпельє і Ліон зіграли внічию. Матчі 28-го туру чемпіонату Франції

 

Монпельє не зміг виграти у Ліона в матчі 28-го туру французької Ліги 1.

Як відомо, раніше син президента Ліберії дебютував за ПСЖ. 

Чемпіонат Франції-2017/18

28-й тур

4 березня

Кан – Страсбур 2:0 (1:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 43 Крівеллі, 2:0 – 87 Гільбер

Монпельє – Ліон 1:1 (1:0, 0:1)

Голи: 1:0 – 7 Мбенза, 1:1 – 58 Діас

Марсель – Нант 1:1 (0:1, 1:0)

Голи: 0:1 – 11 Дюбуа, 1:1 – 90 Товен.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ




Читай також
Син президента Ліберії дебютував за ПСЖ. Матчі 28-го туру чемпіонату Франції. ВІДЕО
Ніцца перемогла Лілль, а Монако здолало Бордо у 28 турі чемпіонату Франції
Страсбур вилітає від аутсайдера третього по силі дивізіону, ПСЖ розгромив Марсель. Матчі 1/4 фіналу Кубку Франції
Останні публікації
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
21.02.2018
Футбол

Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
04.03.2018
23:58
Футбол. Монпельє і Ліон зіграли внічию. Матчі 28-го туру чемпіонату Франції
23:40
Футбол. Барселона мінімально виграла у Атлетико, Валенсія розібралася з Бетісом. Матчі 27 туру чемпіонату Іспанії
23:29
Баскетбол. Мавпи програли Політехніку, Дніпро виграв у Будівельника. Матчі Суперліги
23:08
Баскетбол. Українець розірвав контракт з американським клубом
22:51
Футбол. Зінченко став лідером по точності передач в матчі проти Челсі
22:41
Футбол. Суркіс: Маріуполь вийшов до шістки завдяки трьом очкам, які отримав поза футбольним полем
22:06
Футбол. Баварія знищила Фрайбург. Матчі 25-го туру чемпіонату Німеччини
21:47
Теніс. Бондаренко програла у фіналі турніру в США
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!