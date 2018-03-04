44 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]04.03.2018 23:58
Монпельє і Ліон зіграли внічию. Матчі 28-го туру чемпіонату Франції
Монпельє не зміг виграти у Ліона в матчі 28-го туру французької Ліги 1.
Як відомо, раніше син президента Ліберії дебютував за ПСЖ.
Чемпіонат Франції-2017/18
28-й тур
4 березня
Кан – Страсбур 2:0 (1:0, 1:0)
Голи: 1:0 – 43 Крівеллі, 2:0 – 87 Гільбер
Монпельє – Ліон 1:1 (1:0, 0:1)
Голи: 1:0 – 7 Мбенза, 1:1 – 58 Діас
#MHSCOL Les Lyonnais enchaînent un sixième match sans succès. Les Gones sont revenus dans la partie grâce à @marianodiaz9 mais n'ont pas réussi à arracher la victoire à Montpellier. Prochain match à Moscou jeudi prochain en @EuropaLeague. 🔴🔵 pic.twitter.com/7g9X9ANtAp— Olympique Lyonnais (@OL) 4 березня 2018 р.
Марсель – Нант 1:1 (0:1, 1:0)
Голи: 0:1 – 11 Дюбуа, 1:1 – 90 Товен.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій