303 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]04.03.2018 21:29
На матчі Динамо і Зорі були присутні італійські скаути
На матчі Динамо - Зоря був присутній представник Болоньї.
Скаут переглядав одного з гравців Динамо, повідомляє "Динамомания".
Раніше повідомлялося, що Лаціо перед Динамо програв Ювентусу.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій