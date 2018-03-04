На матчі Динамо і Зорі були присутні італійські скаути

На матчі Динамо - Зоря був присутній представник Болоньї.

Скаут переглядав одного з гравців Динамо, повідомляє "Динамомания".

Раніше повідомлялося, що Лаціо перед Динамо програв Ювентусу.