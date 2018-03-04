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04.03.2018  22:41

Суркіс: Маріуполь вийшов до шістки завдяки трьом очкам, які отримав поза футбольним полем

Ігор Суркіс

Маріуполь вийшов до першої шістки завдяки трьом очкам, які отримав поза футбольним полем.

Про це заявив президент Динамо Ігор Суркіс.

"Маріуполь" вийшов до першої шістки? Я їх вітаю. Завдяки трьом очкам, які вони отримали поза футбольним полем, вони вийшли в шістку", - сказав він.

"Ви хочете запитати чи поїдемо ми в Маріуполь? Якщо ситуація буде спокійна і ми отримаємо гарантії безпеки, то поїдемо", - сказав Суркіс в інтерв'ю FootballHub.

Раніше Суркіс дав 40-хвилинне інтерв'ю Суркіса про конфлікт Динамо і Маріуполя.




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