227 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.03.2018 22:41
Суркіс: Маріуполь вийшов до шістки завдяки трьом очкам, які отримав поза футбольним полем
|Ігор Суркіс
Маріуполь вийшов до першої шістки завдяки трьом очкам, які отримав поза футбольним полем.
Про це заявив президент Динамо Ігор Суркіс.
"Маріуполь" вийшов до першої шістки? Я їх вітаю. Завдяки трьом очкам, які вони отримали поза футбольним полем, вони вийшли в шістку", - сказав він.
"Ви хочете запитати чи поїдемо ми в Маріуполь? Якщо ситуація буде спокійна і ми отримаємо гарантії безпеки, то поїдемо", - сказав Суркіс в інтерв'ю FootballHub.
Раніше Суркіс дав 40-хвилинне інтерв'ю Суркіса про конфлікт Динамо і Маріуполя.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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